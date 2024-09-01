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Фестиваль "Спасская башня" завершился грандиозным концертом на Красной площади

22:53
  • воскресенье
  • 01 сентября 2024

Под стенами Кремля гремели песни, танцы и марши

В Москве завершилась "Спасская башня". Один из самых зрелищных музыкальных фестивалей уже традиционно собирает лучшие военные оркестры со всего мира. На этот раз красочные представления привезли артисты из Китая, Турции, Египта, Индии. Под стенами Кремля гремели песни, танцы, марши и не только.
Под звуки марша: на Красной площади открылся фестиваль "Спасская башня"

Многонациональный музыкальный фестиваль даёт заключительный концерт. Казалось бы, на десятый день выступлений от феерии и аплодисментов устали, мандраж перед выходом на брусчатку уже не обуревает. Но нет: участники этого грандиозного шоу признаются - волнение зашкаливает.

Сражение оркестров армий разных стран мира за любовь и восторги зрителей разворачивается на фоне величественных стен Кремля. Занимая места, публика – в предвкушении. После боя курантов на Спасской башне – долгожданное начало.

Новички из Таиланда, оркестр Военно-воздушных сил ЮАР рядом с опытным Военным симфоническим оркестром Египта. География стран-участниц охватывает практически все части света: Венесуэла, Гвинея, Турция, Китай.

Танцы босиком и акробатические кульбиты. Заводные и неспешные, темпераментные и умиротворяющие... Оркестры марширующие, танцующие, отбивающие барабанную дробь и играющие на тарелках. 

Органичное сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием и национальными музыкальными инструменты -  всё это делает "Спасскую башню" одним из самых ярких зрелищ года.

Самые лучшие места – у зрителей телеканала "ТВ Центр". Церемонию закрытия фестиваля он показывал в прямом эфире. С 19-ти камер в мельчайших деталях и даже с высоты птичьего полёта - самые выгодные ракурсы.

Финальный номер – общий. На брусчатке полторы тысячи участников. На языке музыки "Спасская башня" говорит всем: "До новых встреч!".

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
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