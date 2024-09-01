Умер актёр Алексей Кудинович

Ему было 73 года
В Малом театре сообщили о большой утрате - умер народный артист России Алексей Кудинович. Ему было 73 года.
Уникальный актёр, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения, так говорится в сообщении Малого театра.
Кудинович окончил театральное училище имени Щепкина и 50 лет служил в Малом театре. Он сыграл на его сцене около 70 ролей.
Самые яркие работы Кудиновича - Мерлюш в "Таинственном ящике", Ферапонт в "Трёх сестрах" и купец Восмибратов в "Лесе".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также: