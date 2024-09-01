Умер актёр Алексей Кудинович

Ему было 73 года

В Малом театре сообщили о большой утрате - умер народный артист России Алексей Кудинович. Ему было 73 года.

Уникальный актёр, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения, так говорится в сообщении Малого театра.

Кудинович окончил театральное училище имени Щепкина и 50 лет служил в Малом театре. Он сыграл на его сцене около 70 ролей.

Самые яркие работы Кудиновича - Мерлюш в "Таинственном ящике", Ферапонт в "Трёх сестрах" и купец Восмибратов в "Лесе".

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