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Вучич: Сербия не станет "троянским конём" России в ЕС

00:18
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Сербский лидер опроверг утверждения Запада

Сербия после вступления в ЕС не будет продвигать в блоке интересы России. Об этом, в субботу, 31 августа, заявил президент Сербии Александр Вучич на форуме по международной безопасности GLOBSEC 2024 в Праге.

Сербский лидер опроверг утверждения о том, что его страна "хочет стать троянским конем России" в Евросоюзе, а также отметил необходимость "построить взаимное доверие".

При этом Вучич добавил, что Сербия традиционно поддерживает с Россией хорошие отношения. 29 августа Вучич заявил, что не собирается оправдываться перед Западом за сотрудничество с РФ.

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