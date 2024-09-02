Немецкая оппозиционная партия набрала 32,8% голосов
Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в Тюрингии, набрав 32,8% голосов. Это следует из результатов региональных выборов в ФРГ, опубликованных в понедельник, 2 сентября.
На выборах в Саксонии выиграли христианские демократы, получив 31,9% голосов. На втором месте — "Альтернатива для Германии" с 30,6%.
Примечательно, что лидер партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на российском на автомобиле "Лада-Нива", сообщали местные СМИ.
В конце июня Der Spiegel сообщал о намерении "Альтернативы для Германии" создать пророссийскую фракцию в Европарламенте. В партии также считают необходимым начать мирные переговоры с Россией.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram