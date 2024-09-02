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"Альтернатива для Германии" победила на выборах в Тюрингии

01:46
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Немецкая оппозиционная партия набрала 32,8% голосов

Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в Тюрингии, набрав 32,8% голосов. Это следует из результатов региональных выборов в ФРГ, опубликованных в понедельник, 2 сентября.

На выборах в Саксонии выиграли христианские демократы, получив 31,9% голосов. На втором месте — "Альтернатива для Германии" с 30,6%.

Примечательно, что лидер партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на российском на автомобиле "Лада-Нива", сообщали местные СМИ.

В конце июня Der Spiegel сообщал о намерении "Альтернативы для Германии" создать пророссийскую фракцию в Европарламенте. В партии также считают необходимым начать мирные переговоры с Россией.

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