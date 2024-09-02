Спасатели нашли тело ещё одного погибшего при крушении вертолёта на Камчатке

Спасатели МЧС продолжают поиски

Спасатели МЧС обнаружили ещё одно тело погибшего при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в МЧС России.

Поиски четырёх человек и чёрного ящика продолжаются, добавили в ведомстве.

В воскресенье, 1 сентября, на Камчатке были обнаружены обломки вертолёта Ми-8 с туристами, который пропал с радаров накануне. Как сообщили в МЧС региона, воздушное судно потерпело крушение, врезавшись в сопку в условиях сильного тумана. По предварительным данным, все 22 человека, находившиеся на борту, погибли.

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