Это первый визит президента РФ в регион за 10 лет

Владимир Путин прибыл в столицу Республики Тува Кызыл. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает ТАСС.

Президент России посещает регион впервые за 10 лет. В рамках визита он проведёт совещание по развитию региона и встретится с его главой Владиславом Ховалыгом.

После Тувы Путин отправится с официальным визитом в Монголию, а затем примет участие в Восточном Экономическом форуме во Владивостоке.

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