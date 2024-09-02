На Камчатке 3 сентября объявлен днём траура в связи с крушением вертолёта

Губернатор выразил искренние соболезнования семьям погибших

3 сентября объявлен днём траура на Камчатке в связи с крушением вертолёта Ми-8. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он выразил искренние соболезнования семьям погибших, а также сообщил, что сегодня в регион прибудут представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин крушения вертолёта.

31 августа на Камчатке вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами на борту пропал с радаров. На следующий день в МЧС сообщили о его крушении. На данный момент спасатели обнаружили уже 18 тел погибших.

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