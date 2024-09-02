Путин: Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада

Президент РФ в преддверии визита в Монголию дал интервью монгольской газете "Оноодор"
Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".
Глава государства также назвал антироссийскую политику коллективного Запада во главе с США главной причиной трагедии на Украине.
Путин подчеркнул, что Россия продолжит выполнение задач спецоперации для обеспечения своей безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram