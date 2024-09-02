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Руководство МОК грубо попирает олимпийские идеалы, заявил Путин

04:55
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Россия продолжит идти по пути демократизации спорта

"Нынешние руководители Международного олимпийского комитета, действуя по указке коллективного Запада, и прежде всего США, грубо попирают олимпийские идеалы, которые они должны защищать". Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".

Путин также отметил, что вместо борьбы за права спортсменов, в комитете заняты "сохранением собственного статуса, власти и финансового благополучия". Глава государства добавил, что Россия продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений МОК.

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