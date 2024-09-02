На Западе стремятся скрыть неудобные факты, заявил президент РФ

Западные страны развернули откровенную травлю российских журналистов с целью скрыть неудобные факты и правдивую информацию. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".

По словам главы государства, всё, что делают российские СМИ, это аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы. Однако в западных странах наши средства массовой информации регулярно подвергаются цензуре, что противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации, отметил Путин.

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