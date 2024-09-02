Белгород подвергся атаке ВСУ

Произошло возгорание двух домов и четырёх автомобилей
Над Белгородом сработала система ПВО, есть прямые попадания в социальный и коммерческий объекты. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, как губернатор региона выходит из здания детского сада, повреждённого в результате атаки ВСУ.
Гладков также сообщил о возгорании двух домов и четырёх автомобилей в посёлке Дубовое. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram