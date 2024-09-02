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Белгород подвергся атаке ВСУ

07:02
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Произошло возгорание двух домов и четырёх автомобилей

Над Белгородом сработала система ПВО, есть прямые попадания в социальный и коммерческий объекты. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как губернатор региона выходит из здания детского сада, повреждённого в результате атаки ВСУ.

Гладков также сообщил о возгорании двух домов и четырёх автомобилей в посёлке Дубовое. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.

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