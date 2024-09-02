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Появились кадры работы российских артиллеристов на каховском направлении

08:34
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Последние новости о ходе СВО

Подразделения Южной группировки при поддержке огня авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю. Освобожден населенный пункт Выемка. Только на этом направлении потери ВСУ составили до 660 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три самоходных артиллерийских установки. 

Успешно выдавливают противника на Авдеевском направлении штурмовики мотострелкового подразделения группировки "Центр". Работают небольшими группами, под контролем воздушной разведки зачищают каждое строение, "выкуривая" боевиков и вынуждая их сдаться в плен или бежать.

Прибывшую на подмогу технику неонацистов методично уничтожают гранатомётами и противотанковыми управляемыми ракетами. Закрепившись на точке, штурмовые отряды раз за разом срывают попытки врага пойти в контратаку.

А это кадры работы наших артиллеристов на каховском направлении в Херсонской области. Расчёты самоходных гаубиц "Гиацинт-Б" точным ударом поразили цель на правом берегу Днепра - уничтожен пункт временной дислокации ВСУ неонацистами, которые укрывались в развалинах полуразрушенных домов. Огонь вели с расстояния более 20 километров. От получения координат до выстрела проходит всего несколько минут, и вот уже разведка подтверждает - поставленная задача выполнена в полном объеме.

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