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НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации

08:35
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Отличились гвардии рядовой Иван Крюков и старший лейтенант Андрей Вишневецкий

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Гвардии рядовой Иван Крюков в ходе выполнения поставленной задачи оказывал поддержку российским подразделениям, ведущим активные действия на передовой. Когда противник сконцентрировал силы с целью прорвать нашу оборону, Иван провёл воздушную разведку, навёл боевую машину и открыл огонь по скоплению боевиков. В результате поражения враг потерял 5 единиц техники и до 15 штурмовиков, после чего отступил, оставляя раненых на поле боя.

Подразделение под командованием старшего лейтенанта Андрея Вишневецкого освобождало населённый пункт от боевиков. Продвигаясь вглубь обороны врага, Андрей обнаружил замаскированный пулемётный расчет, наблюдательный пост противника и подготовил две штурмовые группы для уничтожения выявленных позиций. Наши военнослужащие внезапно атаковали противника с флангов. Враг был уничтожен, а штурмовые группы под командованием Андрея Вишневецкого значительно продвинулись и закрепились на новых рубежах.

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