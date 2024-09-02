В Краснодарском крае обучают операторов FPV-дронов

Открыты курсы

Курсы подготовки операторов FPV-дронов открыты в Краснодарском крае. В полевых условиях военнослужащих-контрактников обучают маневрированию, пикированию и поражению целей.

Занятия проходят в учебном центре Южного военного округа. Знания передают опытные бойцы. Новобранцы тренируются как на симуляторах, так и на реальных аппаратах. Здесь же развёрнута ремонтная мастерская, детали для дронов проектируют на компьютере и печатают на 3D-принтере.

Кроме пилотирования беспилотниками, в учебном центре совершенствуют навыки в огневой подготовке, тактической медицине и инженерному делу. После обучения контрактники отправятся в боевые подразделения в зоне СВО.

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