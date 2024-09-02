Всему виной - целенаправленная политика Запада

Развитие всестороннего взаимовыгодного партнёрства с Монголией всегда было и остаётся одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении. Об этом Владимир Путин заявил монгольскому изданию "Оноодор". Российский президент дал письменное интервью в преддверии визита в Монгольскую народную республику.

Путин отметил, что в последние годы прорабатывается ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай. В качестве одного из достижений он назвал рост объёма грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге, который в 2023 году достиг рекордной отметки.

Отвечая на вопрос журналистов о ситуации на Украине, глава российского государства подчеркнул, что главной причиной нынешней трагедии является целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США.

После 2014 года государственный курс Украины стали определять неонацистские группировки. Официальной идеологией там стали ненависть ко всему русскому, а каноническое православие теперь подвергается прямым запретам. Западные элиты рассматривают Украину как орудие борьбы с Россией. Москва это видит и продолжит выполнять задачи в рамках СВО для обеспечения безопасности граждан, констатировал Владимир Путин.

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