ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Россия и Монголия обсуждают льготные поставки топлива

08:21
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Президент раскрыл темы предстоящих переговоров в Улан-Баторе

Россия всегда откликается на просьбы монгольских друзей. Москва идет навстречу Улан-Батору, обеспечивая по льготным ценам его возрастающие потребности в топливе и ГСМ, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин напомнил про свободу СМИ в России
Песков оценил признание Монголией МУС накануне визита Путина

Как отметил российский лидер в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Улан-Батор, власти двух стран сейчас согласовывают соглашение о поставках топлива и ГСМ. Кроме того, монгольское руководство рассматривает возможность использования дешевого газа, который будет идти через страну по трубопроводу "Союз Восток" из России в Китай.

Путин посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. Лидеры обсудят развитие российско-монгольских отношений, запланировано подписание двусторонних соглашений.

Протяженность монгольского участка газопровода "Союз Восток", который станет продолжением "Силы Сибири – 2" - около 960 километров. Постройка трубопровода позволит поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров российского газа ежегодно, напоминают "Ведомости".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Заправка
Заправка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.