Путин: Россия и Монголия обсуждают льготные поставки топлива

Президент раскрыл темы предстоящих переговоров в Улан-Баторе

Россия всегда откликается на просьбы монгольских друзей. Москва идет навстречу Улан-Батору, обеспечивая по льготным ценам его возрастающие потребности в топливе и ГСМ, сообщил президент России Владимир Путин.

Как отметил российский лидер в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Улан-Батор, власти двух стран сейчас согласовывают соглашение о поставках топлива и ГСМ. Кроме того, монгольское руководство рассматривает возможность использования дешевого газа, который будет идти через страну по трубопроводу "Союз Восток" из России в Китай.

Путин посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. Лидеры обсудят развитие российско-монгольских отношений, запланировано подписание двусторонних соглашений.

Протяженность монгольского участка газопровода "Союз Восток", который станет продолжением "Силы Сибири – 2" - около 960 километров. Постройка трубопровода позволит поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров российского газа ежегодно, напоминают "Ведомости".

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