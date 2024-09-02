Путин напомнил про свободу СМИ в России

Это твердо гарантировано Конституцией

Свобода гарантирована средствам массовой информации Конституцией России. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" накануне своего визита в Монголию. Текст интервью публикует в понедельник, 2 сентября, пресс-служба Кремля.

Путин прокомментировал рассказал интервьюеров о том, что в Монголии сейчас "остро стоит вопрос свободы прессы". При этом они отметили, что Россия "тоже запретила деятельность некоторых СМИ", тогда как на Западе запретили "традиционные российские СМИ и заблокировали их в соцсетях".

Путин подчеркнул, что в противовес принципам демократии российским журналистам "чинят препоны" практически во всех западных странах, "вводится прямая цензура против наших СМИ", а в отношении сотрудников российских средств массовой информации "развернули откровенную травлю", на них "без разбора вешают ярлык "кремлевских пропагандистов".

При этом в России средства массовой информации свободны — это твердо гарантировано Конституцией, а российские власти "конструктивно взаимодействуют" со СМИ "вне зависимости от редакционной политики". Однако от них требуется соблюдать законы, и "это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране"

Ранее российское Министерство иностранных дел призвало международные организации выполнить свой мандат по защите свободы слова в свете задержания создателя Telegram Павла Дурова во Франции. Ведомство подчеркнуло, что действия Парижа представляют угрозу свободе распространения информации.

Поддержка свободы слова и открытого обмена идеями — одно из обещаний, которое дал сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, приняв предложение республиканца Дональда Трампа стать кандидатом на пост вице-президента США.

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