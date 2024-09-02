Россия добьется заявленных целей

Россия продолжает последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" накануне своего визита в Монголию. Текст интервью публикует в понедельник, 2 сентября, пресс-служба Кремля.

Как подчеркнул российский лидер, сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. При этом западные элиты продолжают оказывать киевскому режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией.

Однако, несмотря ни на что, "мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан", резюмировал президент.

Ранее в Кремле прокомментировали публикации о том, что Украина готовится представить президенту США Джо Байдену некий "план победы" над Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что в Москве не впервые слышат подобные заявления от представителей киевского режима, при этом полностью отдавая себе отчет в его сущности.

Владимир Путин отмечал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

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