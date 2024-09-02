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На Камчатке нашли тела всех погибших при крушении Ми-8

08:16
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Останки передали на опознание

Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке завершена.

Спасатели обнаружили тела всех погибших, их передали судмедэкспертам для опознания, сообщили в МЧС России. Напомним, что на борту вертолета три члена экипажа и 19 туристов.

Разрушенное судно обнаружили в Елизовском районе на высоте 900 метров около места, где экипаж в последний раз выходил на связь.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" пропал на Камчатке 31 августа. Он должен был доставить туристов от вулкана Вачкажец в село Николаевка.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку. 3 сентября на Камчатке объявлено днем траура. Губернатор региона Владимир Солодов выразил искренние соболезнования семьям погибших.

"Крушение вертолета Ми-8 - ужасная трагедия для всех нас", - сказал он.

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