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"Спастись там шансов не было": В Белгороде из-за обстрелов закрыли школы и детсады

08:54
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Пока только в районе Харьковская гора

Все школы и детские сады на Харьковской горе в Белгороде будут закрыты на неделю.

Утро в Белгородской области началось с обстрелов ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков посетил детский сад "Львенок", здание практически полностью разрушено.

"Просто представил себе, что эти разрушения могли бы быть, например, днем, когда там были бы дети. Спастись там шансов не было бы ни у кого", - написал он в своем telegram-канале.

В таких условиях начинать учебный год в очно-дистанционном формате нельзя, отметил губернатор. Закрытие школ и детских садов будут иметь временный характер.

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