Путин рассказал, как Украине подарили Крым

Украина начала создаваться сразу после революции 1917 года

Создание Украины началось сразу после революции 1917 года. В то время на этой территории появлялись квазигосударственные образования без определенных границ, заявил Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что на нынешнюю ситуацию в этом регионе оказали влияние, среди прочего, решения советских руководителей по национально-территориальному вопросу.

Как отметил российский лидер в письменном интервью монгольской газете "Оноодор", благодаря Иосифу Сталину - перед Великой Отечественной войной и после нее - в составе Украины оказались польские, румынские и венгерские территории. А Крым, входивший в состав РСФСР, фактически подарил Украине в 1954 году советский руководитель Никита Хрущев.

Путин напомнил, что во времена СССР границы союзных республик чертились произвольно, исходя из "пролетарской необходимости". Именно так Украине достался Донбасс с преимущественно русским населением, приводит слова главы государства РИА Новости.

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