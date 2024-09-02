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ВКС получили Су-34, способные применять высокоточные бомбы с УМПК

08:52
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Россия обеспечивает себя вооружениями, необходимыми для достижения целей СВО

Новосибирский авиазавод (входит в ОАК в составе "Ростеха") изготовил и передал Министерству обороны России для нужд Воздушно-космических сил очередную партию бомбардировщиков Су-34.

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Как рассказали в госкорпорации, эти самолеты применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые показали высокую эффективность в зоне СВО. Су-34 из указанной партии уже успешно прошли комплекс наземных и летных испытаний.

В августе президент провел совещание с Советом безопасности. Участники мероприятия обсудили новые технические решения, применяемые в специальной военной операции.

Этому предшествовало обсуждение укрепления обороноспособности страны с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Помимо того, что вырос объем гособоронзаказов, увеличились и инвестиции — средства направляют на модернизацию и расширение производств оружия и боевой техники, необходимой нашим военным в зоне спецоперации.

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