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В Госдуме допустили, что Совбез ООН признает Украину государством-террористом

09:17
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Это может произойти на основе запросов африканских стран

Совет Безопасности ООН на основе запросов африканских стран может рассмотреть вопрос о признании Украины террористическим государством. Такое мнение высказал в понедельник, 2 сентября, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.
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Мали, Нигера и Буркина-Фасо осудили поддержку и прославление терроризма украинскими властями и призвали Совет Безопасности ООН выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора киевского режима в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель.

Как подчеркнул политик, обращение африканских государств должно быть самым тщательным образом рассмотрено и проанализировано Совбезом ООН на предмет признания Украины террористическим государством.

Бабаков назвал очевидным, что "основания для этого имеются, так как, вмешиваясь в дела других стран, Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов, закрепленные в Уставе ООН", сообщает РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова подчеркивала, что США и другие страны коллективного Запада поддерживают варварские террористические действия Украины, продолжая поставлять Киеву вооружение, хотя Москва выступает за многостороннее сотрудничество в области противодействия терроризму.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что политики стран Запада своими заявлениями о возможности использования Украиной западного оружия для атаки на Курскую область оправдывает преступления киевского режима. А это "и есть то самое пресловутое спонсорство терроризма", которое зафиксировано в законодательствах западных стран как одно из самых тяжких преступлений.

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