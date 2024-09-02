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Польша подняла в воздух истребители из-за активности ВКС России

09:12
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

В Варшаве утверждают, что самолеты подняты из-за российских авиаударов по Украине

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что польские истребители поднимались в воздух из-за активности российской авиации. Как сообщили военные в соцсети X, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

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Оперативное командование утверждает, что постоянно следит за ситуацией. И самолеты были подняты, якобы, из-за российских авиаударов по Украине.

ВС России в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят прицельные удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников украинской армии. Целями определены также инфраструктурные объекты. На днях оперативное командование польских ВС назвало нанесенные 26 августа массированные удары России по Украине одними из самых интенсивных, передает РИА Новости.

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