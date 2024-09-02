Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

Важно внедрять современные технические решения

За 14 лет в столице благоустроили 825 улиц и площадей. Правительство Москвы уделяет особое внимание формированию постоянному повышению качества городской среды.

И как написал в своём блоге мэр Сергей Собянин, среди основных задач, намеченных на ближайшие 6 лет: обеспечить постоянное обновление ранее выполненных проектов, привлекать к работе лучших специалистов-дизайнеров и внедрять современные технические решения.

"Реконструкция и благоустройство большинства из них были выполнены 8-10 лет назад. Пора вернуться к ним – подновить то, что обветшало, добавить зелени деревьев, отремонтировать фасады домов и сделать художественную подсветку зданий", - говорится в сообщении.

27 августа Собянин рассказал о планах развития инженерно-коммунальной инфраструктуры. Как отмечается, в столице активно возводят жилье, прокладывают новые линии метрополитена.

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