ВС России сожгли три пусковые установки HIMARS под Сумами

Удар был нанесен по замаскированным позициям
Российская армия уничтожила три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
ВС России нанесли ракетный удар по Сумской области, сообщили в Минобороны России. Вражеские РСЗО располагались в 20 километрах от Сум в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное, их огневые позиции были замаскированы.
Также в ходе удара были уничтожены три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и более 30 украинских военных.
Ранее ВС России уничтожили радиолокационную станцию воздушного наблюдения RPS-42 и поразили цех по производству беспилотников в Харьковской области.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram