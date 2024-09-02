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ВС России сожгли три пусковые установки HIMARS под Сумами

09:32
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Удар был нанесен по замаскированным позициям

Российская армия уничтожила три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

ВС России нанесли ракетный удар по Сумской области, сообщили в Минобороны России. Вражеские РСЗО располагались в 20 километрах от Сум в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное, их огневые позиции были замаскированы.

Также в ходе удара были уничтожены три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и более 30 украинских военных.

Ранее ВС России уничтожили радиолокационную станцию воздушного наблюдения RPS-42 и поразили цех по производству беспилотников в Харьковской области.

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