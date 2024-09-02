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Новости СВО: Натовская техника горит в курском приграничье

11:51
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Уничтожены два БТР "Страйкер" и французская бронемашина "Сенатор"

Российские войска уничтожили 3 установки реактивных систем "Хаймарс" и более 30 киевских боевиков в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, ракетными ударами также ликвидированы автомобили сопровождения и машина с боеприпасами. Наши штурмовые группы тем временем стремительно продвигаются на Покровском и Харьковском направлениях.

Военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки "Север" остановили продвижение колонны украинских боевиков в приграничном районе Курской области. ДРГ противника засекли с помощью дрона. Наши подразделения зашли в тыл, завязался скоротечный бой. Уничтожены два БТР "Страйкер" и французская бронемашина "Сенатор". А среди трофеев - стрелковое оружие чешского производства. И, как отмечают бойцы, не лучшего качества.

Экипаж самолета Су-34 ВКС России ночью нанес удар модернизированными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Все цели поражены. Идет планомерное выдавливание противника с нашей территории. Также удары наносятся по подразделениям националистов в Харьковской области.

Перебросив боеспособные подразделения для провокации в Курской области, киевский режим серьезно ослабил другие направления. Эксперты говорят: в последние дни фронт с украинской стороны фактически сыплется. Российская армия один за другим освобождает населенные пункты Донбасса. Наиболее ожесточенные бои по-прежнему на стратегическом Покровском направлении.

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Выемка в ДНР. Противник потерял на этом направлении до 660 военнослужащих и большое количество техники. Штурмовики группировки войск "Восток" захватили опорные пункты и взяли в плен солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении.

А в Запорожской области только один расчет кочующего автоматического миномета "Василек" группировки войск "Днепр" уничтожил более 10 боевиков ВСУ.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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