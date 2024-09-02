Партия Шольца провалила выборы в Тюрингии и Саксонии

Сторонники левых партий вышли на улицы Дрездена

Триумф правых и тяжелый удар для канцлера. Партия "Альтернатива для Германии" впервые в своей истории выиграла земельные выборы в ФРГ. Она стала лидером голосования в Тюрингии и заняла второе место в Саксонии. На третьей строчке - "Союз Сары Вагенкнехт". Обе политические силы выступают против поставок оружия Киеву. Правящей коалиции такой результат ничего хорошего не сулит.

День выборов в Восточной Германии закончился ночью гнева. Сторонники левых партий, которые с треском провалили выборы, вышли на улицы Дрездена с файерами. А в это время "Зеленые" тихо плакали.

Саксония и Тюрингия дали старт большому голосованию в немецких землях. Взамен правящему "Светофору" пришла новая Большая тройка. Правая "Альтернатива для Германии", победившая в Тюрингии, набрав треть голосов и занявшая второе место на выборах в парламент Саксонии.

Еще один лидер этих выборов – Христианско-Демократический союз Германии и левый – "Союз Сары Вагенкнехт". Многие немецкие политологи называют случившееся катастрофой. Коалиция канцлера Шольца – социал-демократы, "зеленые" и либералы – растоптаны, их показатели опустились до однозначных цифр.

Миграция, экономический кризис, немецкие компании закрываются или уезжают за границу. Волнует немцев и украинский конфликт. "Отказ от дипломатии привел к тому, что все еще работают санкции, идут поставки оружия Украине в полном объеме. Как долго это будет продолжаться? Немецкие танки стоят на российской границе! Это очень волнует людей и меня тоже!" – заявил Михаэль Крачмер, премьер-министр Саксонии, член партии ХДС.

"Союз Сары Вагенкнехт" создан менее года, но ее позицию часто критиковали в правительстве Шольца за поддержку связей с Россией, отмену санкций и дипломатического решения конфликта.

"По всей стране звучат голоса, призывы к миру, к дипломатии, люди против размещения американских ракет. Чего люди не хотят, так это ещё одно правительство, в котором они разочарованы", - заявила Сара Вагенкнехт.

Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет – в результатах выборов уже увидели и пресловутый след Кремля. Региональный лидер партии АДГ приехал к избирательному участку на синем автомобиле "Нива".

Немецкая проправительственная пресса сравнила "Альтернативу для Германии" с немецкими нацистами времен Второй мировой войны. Такая она - горечь от поражения. Премьер-министр Тюрингии, сторонник левых, сетует.

"Это реквием по этой коалиции. И "Светофору" следует задуматься, сможет ли он вообще продолжать править. После выборов в Бранденбурге этот вопрос снова должен быть поднят!" - говорит Алиса Вайдкель.

Выборы в Бранденбурге состоятся 25 сентября и прогнозы для Шольца еще хуже. Поэтому Алиса Вайдель не просто так намекает на то, что канцлер и его компания могут досрочно покинуть свой пост еще до федеральных выборов.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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