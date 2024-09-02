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Израильские профсоюзы призвали к массовой забастовке

11:58
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Демонстранты требуют заключить сделку по освобождению заложников

Израильские профсоюзы призвали сограждан выйти сегодня на массовую забастовку. Власти добиваются судебного запрета стачки - считают, что она нанесет серьезный ущерб экономике.

Накануне по всему еврейскому государству прокатилась волна протестов. По некоторым оценкам, они стали самыми масштабными с начала боевых действий. Только в Тель-Авиве на улицы вышли полмиллиона человек.

Демонстранты требовали немедленно заключить сделку по освобождению заложников. Они заблокировали автомобильное движение и вступили в стычки с полицией. А также попытались сорвать заседание кабмина - свистели и шумели под окнами. Силовики применили светошумовые гранаты. 29 человек задержаны.

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