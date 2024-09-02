Путин поздравил школьников и преподавателей с Днем знаний

Президент провёл открытый урок "Разговор о важном"

Цветы, улыбки, долгожданные встречи с одноклассниками и учителями. Сегодня во всех школах нашей страны прозвучал первый звонок. Главные герои праздника, конечно же, те, для кого он звучит впервые - в этом году в Крыму, например, за парту сели более 20 тысяч первоклассников.

Они все так ждали этого дня: наглаживали воротнички, завязывали банты, собирали букеты, учили стихи. А в Туве - готовили вопросы президенту! В новой школе Кызыла Владимир Путин сегодня провёл открытый урок "Разговор о важном". Президент поздравил с началом учебного года всех причастных - школьников и студентов, преподавателей и родителей.

"Это всегда большое событие не только для учащихся и студентов, это всегда большое событие для всех членов семьи, для родителей прежде всего, разумеется, для бабушек, дедушек, для тех, кто посвящает свою жизнь вопросам образования", - отметил Путин.

Нарядные ученики, учителя, и школы - отремонтированные, украшенные шарами. Во многих городах ко Дню знаний открылись новые учебные заведения. По всей стране - праздничные линейки, главные герои которых по традиции - первоклассники!

На первую встречу - с первым учителем и одноклассниками. Немного волнуются и родители, и дети. Стас Старобахин к школе готовился вместе с мамой: учился читать, писать и считать. Идти в первый класс совсем не боится - ведь здесь его ждут друзья! Ребята вместе ходили в детский сад и заранее составили план на первый школьный день.

Татьяна Николаевна ведёт на линейку первый "Е". Каждому ученику она отправила бумажное письмо - рассказала, как ждёт ребят в классе, чтобы вместе отправиться в страну знаний!

И, конечно, сегодня по всей стране звучит тот самый заветный звонок! В Крыму в первый класс идут 20 тысяч детей. Двери для учеников распахнули более 500 школ - в том числе такие новые, современные. Еще в пятницу многие из этих ребят были в детском саду, а теперь сразу стали такими взрослыми.

День знаний отмечают и в высших учебных заведениях. В МГИМО по традиции со студентами и преподавателями встретился министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Я хотел бы поздравить всех с Днем знаний. Отмечу, что по той же статистике, помимо пополнения ежегодно двух третей новобранцев Министерства иностранных дел, выпускники МГИМО трудятся на других ответственных постах: и в аппарате правительства, и особенно в администрации президента. Это о многом говорит. О том, какой знак качества стоит на дипломах тех, кто оканчивает это великое без преувеличения для меня высшее учебное заведение", - заявил Лавров.

И у студентов, и у школьников всё только начинается. Впереди - новые знания, маленькие и большие открытия, а у кого-то первая любовь и настоящая дружба - возможно, на всю жизнь.

Полина Кастрицкая, Никита Васильев, "ТВ Центр"

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