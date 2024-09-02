В Приморье готовятся к началу Восточного экономического форума

Впереди четыре дня деловых мероприятий

Международный аэропорт "Владивосток" первым встречает гостей девятого Восточного экономического форума. Ожидается прилет делегаций более чем из 40 стран. Самыми многочисленными станут из Индии и Китая.

Воздушная гавань Приморья готовится к рекордным нагрузкам. В дни форума здесь примут почти 700 рейсов и обслужат 22 тысячи пассажиров. Такой ажиотаж предсказуем. Бизнес-сообщества России и мира устремились на главное деловое событие Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Мы реализуем один из крупнейших проектов на Дальнем Востоке, сухой порт "Артем". Мы инвестируем более 130 млрд в этот проект и этот форум для нас очень значим - мы благодаря ему выстраиваем и реализуем этот проект с партнерами. С властью, с регионом", - рассказал Александр Дворкин, участник Восточного экономического форума – 2024.

Главная тема форума этого года – "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". И эта площадка действительно предоставляет широкие возможности в первую очередь для бизнеса и властей. Найти точки соприкосновения, договориться и дать старт самым масштабным проектам.

Именно на Восточном экономическом форуме за 9 лет были приняты ключевые программы для развития Дальнего востока России, и проработаны особые механизмы привлечения инвестиций в регион. Например, такие как свободный порт Владивосток, территории опережающего развития, преференциальный режим Арктической зоны. Только в прошлом году на полях ВЭФ было подписано более 300 соглашений на сумму почти 4 триллиона рублей.

Сегодня проекты форума воплощаются в жизнь. Один из важных для Приморья – город-спутник, который расположен между Артемом и Владивостоком, и в будущем должен решить стратегическую задачу для региона – появление города- миллионника. Крупный инвестор сейчас ведет строительство первого проекта. Это два квартала на пять домов, с новым подходом к комфортной жизни.

"Строится не просто квадратный метр жилья, но и сразу вся инфраструктура - как коммерческая, так и социальная. Современные дороги, современное общественное пространство", - рассказал Андрей Артамонов, гендиректор группы застройщиков.

Одной из ключевых тем форума в этом году – привлечение молодых специалистов на Дальний восток и качественное высшее образование. 12 вузов получили на программы развития 6 миллиардов рублей. Эти учебные заведения должны помочь решить научные и кадровые задачи региона.

"Мы придумали, что тем, кто решит поехать учиться на Дальний Восток, кто набрал 100 баллов по ЕГЭ или победители российских олимпиад, мы будем платить ежемесячно по 30 тысяч рублей", - сообщила Эльвира Нургалиева, заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Весь Дальний Восток на одной улице. 11 регионов представили свои павильоны на берегу Японского моря. В них все, чем гордятся в области экономики, культуры и, конечно, туризма. Привлечь гостей и иностранных, и российских – одна из ключевых задач форума.

Площадкой проведения форума традиционно стал Дальневосточный федеральный университет. Занятия начнутся после окончания делового мероприятия, но студенты не теряют возможности потренировать свои навыки и работают волонтерами.

Сейчас на площадках идут последние приготовления перед приездом больших гостей. Впереди четыре дня деловых мероприятий, круглых столов, подписаний соглашений. Ключевым событием форума станет пленарное заседание с президентом России Владимиром Путиным.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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