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Сын Никаса Сафронова скинул 150 кг: "А то папа наследства лишит"

09:41
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Лука Затравкин (Сафронов) раньше весил 300 килограммов

Сын Никаса Сафронова, прославившийся пару лет назад после того, как застрял в туалете самолета из-за своих нескромных габаритов, резко преобразился — 34-летний Лука смог сбросить 150 килограммов.
Никаса Сафронова развеселил инцидент с застрявшим в туалете сыном

Очень заметно похудевшего Луку увидели в Санкт-Петербурге на открытии выставки своего отца. Он сопровождал знаменитую актрису Орнеллу Мути, прилетевшую в Северную столицу по приглашению Никаса Сафронова. Как пишет Telegram-канал "Немалахов", ранее Лука Затравкин весил 300 килограммов.

Журналисты kp.ru попытались выяснить у Луки, как же ему все-таки удалось так сильно похудеть, однако он делиться секретом не стал.

"Ребят, я работаю, некогда разговаривать", - бросил сын художника по телефону.

Впрочем, комментаторы в соцсетях, которые раньше отпускали едкие шуточки в адрес Затравкина, его успехи все равно не оценили.

"Молодой мужик так уничтожает себя. Мне даже жаль его там какие то проблемы явно психологические. Он будто бунтует против отцовского отношения к нему этим весом", - пишет один из читателей.

"Еще бы постригся и побрился", - вторит другой.

"Молодец! Взял себя в руки, а то папа наследства грозит лишить", - ерничает третий.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал молодого человека: "Молодчина! Батя роскошный, и он будет, если за себя возьмётся".

Инцидент с Лукой Затравкиным произошел 24 ноября 2019 года на борту самолета авиакомпания "Победа". Молодой человек застрял в туалете, когда лайнер шел на посадку. По словам мужчины, его попросили поскорей покинуть кабинку, поэтому он раньше времени нажал на смыв. Происшествие попало на видео. "Я не умру в туалете", - кричал Лука на опубликованных с Сети кадрах.

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