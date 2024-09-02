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Южная Корея начала собственное расследование против Telegram

09:59
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Платформу обвиняют в пособничестве преступлениям на сексуальной почве

Правоохранительные органы Южной Кореи обвиняют мессенджер Telegram в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям на сексуальной почве, в связи с чем южнокорейская полиция начала расследование.
Стало известно, почему Telegram не реагировал на повестки властей Франции

Как сообщает Yonhap, глава южнокорейского Национального следственного управления полиции У Чжон Су заявил, что Telegram не предоставляет необходимые для расследования данные — например, информацию об аккаунте интересующего правоохранителей пользователя.

По его словам, с аналогичной проблемой столкнулись власти других стран, в том числе Соединенные Штаты.

Во Франции создателю Telegram Павлу Дурову вменяют преступления по шести статьям, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. В Швейцарии начали разбирательство в связи с заявлениями матери детей Дурова о том, что он применял физическое насилие к ребенку.

В Европейском союзе также предполагают, что Telegram нарушил закон ЕС о цифровых услугах — мессенджер, по данным Брюсселя, предоставлял контролирующим органам заниженные показатели числа пользователей, поскольку крупные онлайн-платформы при превышении порога подпадают под действие определенных ограничений.

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