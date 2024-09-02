Региональные выборы в ФРГ стали серьезным ударом для Шольца

Рейтинги правящей коалиции "Светофор" упали до рекордно низких значений

Провальные для правящей в ФРГ коалиции результаты выборов в региональный парламент в федеральных землях Тюрингия и Саксония на востоке Германии нанесли тяжелый удар по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и его правительства. Об этом пишет в воскресенье, 1 сентября, Bloomberg.

В ландтаге Тюрингии выступающие против поставок оружия Киеву правые и "Союз Сары Вагенкнехт" получили больше мест (45), чем Левая партия, ХДС и СДПГ (43). В Саксонии на экзит-полах также лидирует правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Как отмечает агентство, удар по позициям правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия) в Саксонии и Тюрингии может привести к призывам о проведении досрочных выборов, а также "разжечь дискуссию о том, является ли Шольц тем человеком, который должен стоять во главе социал-демократов на выборах в сентябре следующего года".

Итоги этих выборов подчеркнули риск, с которым Шольц и его правительство столкнутся на общенациональных выборах, которые пройдут через год, предупреждает Bloomberg.

Несмотря на непопулярность своего правительства и падение рейтингов правящей коалиции, Шольц не передумал бороться за переизбрание. В июле он заявлял, что, "будучи канцлером, я буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером".

Между тем член немецкого парламента (партия "Союз Сары Вагенкнехт") Джессика Татти осудила политику Шольца из-за украинского конфликта. Она заявила, что "просто позорно", что канцлер ФРГ отстает от премьера Венгрии в вопросе поисков путей урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram