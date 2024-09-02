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Россияне могут получить поддержку на реализацию проектов в сфере культуры

14:50
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Стартовал прием заявок

2 сентября начался приём проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий - на первый конкурс Фонда президентских грантов в 25-м году.

К участию приглашают некоммерческие организации из всех регионов страны, которые не имеют органов публичной власти в составе учредителей, и зарегистрированные не позднее октября 23 года. Заявки можно подавать на сайте Фонда до 15 октября.

"Каждый может предложить проект, соответствующий тем задачам, тем проблемам, которыми он занимается. Т.е. в то, что он по-настоящему верит. Конечно, больше всего вопросов, связанных с охраной здоровья и социальной поддержкой. А также у нас весь спектр общественной жизни: там и охрана здоровья, и экологические проекты, т.е. достаточно много других инициатив. И они охватывают практически все сферы общественной жизни", - рассказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

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