Собянин: Почти половина офсетных контрактов в Москве приходится на фармотрасль

Медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Московские больницы и поликлиники получили более 2,4 млн упаковок лекарств по офсетным контрактам, сообщил Сергей Собянин. В основном, это лекарства для лечения онкологических, кардиологических, эндокринные и аутоиммунных заболеваний, а также обезболивающие и антидепрессанты. По словам мэра, на фармацевтическую отрасль приходится почти половина заключенных в столице офсетов.

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