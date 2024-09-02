ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Почти половина офсетных контрактов в Москве приходится на фармотрасль

10:07
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Московские больницы и поликлиники получили более 2,4 млн упаковок лекарств по офсетным контрактам, сообщил Сергей Собянин. В основном, это лекарства для лечения онкологических, кардиологических, эндокринные и аутоиммунных заболеваний, а также обезболивающие и антидепрессанты. По словам мэра, на фармацевтическую отрасль приходится почти половина заключенных в столице офсетов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Препараты
Препараты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.