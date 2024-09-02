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В Пролетарске спустя две недели ликвидировали открытое горение на складах

10:05
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

В Городе сильный ветер, пожарные дежурят на месте

В Пролетарске Ростовской области ликвидировали открытое горение на складах с топливом.

Пожар на нефтехранилище начала две недели назад после попадания обломком вражеских дронов. В настоящий момент спасатели все еще находятся на месте пожара, передает ТАСС.

"Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер", - сообщил собеседник агентства.

В ночь на 18 августа ВСУ атаковали дронами Ростовскую область. После падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. Площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных метров.  

На территории Пролетарского района был введен режим ЧС. В ходе тушения пострадали 42 пожарных, 15 из них были госпитализированы.

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