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Влияние Орбана на Трампа обеспокоило республиканцев

09:52
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Беспокойство касается, в основном, вопроса Украины

Общение бывшего лидера США (а ныне кандидата в президенты) Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обеспокоило некоторых представителей Республиканской партии. Беспокойство касается, в основном, вопроса Украины, пишет Politico.

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Издание напоминает, что еще в октябре 2022 года разрабатывающий программу Трампа Институт консервативного партнерства провел дискуссию об урегулировании конфликта на Украине с участием министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Участникам мероприятия раздали брошюру с тезисами.

В брошюре утверждалось, что США должны ограничить военную помощь Украине и убедить президента Украины Владимира Зеленского признать страну нейтральной. Сейчас попытки Венгрии повлиять на политические дебаты в Вашингтоне находят отклик в Брюсселе. Там последователи Орбана основали несколько СМИ и аналитических центров правого толка, выступающих против Европейского союза.

Часть республиканцев, отвечающих за внешнюю политику, сочли такие мероприятие попыткой влияния на Трампа. В то же время, сам политик пообещал в случае своей победы на президентских выборах закончить войны за рубежом и сделать упор на безопасности американских границ.

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