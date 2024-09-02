На Патриарших прудах сыграли хвостатую свадьбу

Невеста примерила белое платье

В Москве на Патриарших прудах состоялась свадьба двух корги.

Песики прошлись по красной дорожке, чем вызвали умиление гостей, передает telegram-канал Mash. Невеста примерила белое платье, а для гостей подготовили роскошный ужин – каре ягненка.

Накануне у ресторана "Аист" на Патриарших прудах произошел конфликт со стрельбой. Во время драки один из участников применил травматический пистолет, на месте были обнаружены гильзы, сообщили в столичной прокуратуре.

В настоящий момент стрелок задержан, при обыске у него нашли два травматических пистолета, пишет telegram-канал Mash. По предварительным данным, никто не пострадал.

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