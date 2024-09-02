СКР назвал главные версии крушения вертолета на Камчатке

Назначен ряд экспертиз

Следователи Восточного МСУТ СК России рассматривают две версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Как рассказали в ведомстве, специалисты осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские, химическую, летно-техническую судебные экспертизы.

Изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна, бортовой самописец и GPS-навигатор, техническая документация, сообщает ТАСС.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро", который должен был доставить туристов от вулкана Вачкажец в село Николаевка, пропал на Камчатке 31 августа. Глава Камчатского края Владимир Солодов назвал крушение воздушного судна ужасной трагедией.

Тем временем в Петропавловске-Камчатском появился стихийный мемориал в память о погибших при крушении вертолета Ми-8: жители города приносят к нему цветы и зажигают свечи. Поисково-спасательная операция официально завершена, найдены останки всех пасcажиров и членов экипажа — погибли 22 человека.

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