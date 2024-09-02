ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СКР назвал главные версии крушения вертолета на Камчатке

10:12
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Назначен ряд экспертиз

Следователи Восточного МСУТ СК России рассматривают две версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.
Спасатели нашли пропавший на Камчатке вертолёт

Как рассказали в ведомстве, специалисты осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские, химическую, летно-техническую судебные экспертизы.

Изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна, бортовой самописец и GPS-навигатор, техническая документация, сообщает ТАСС.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро", который должен был доставить туристов от вулкана Вачкажец в село Николаевка, пропал на Камчатке 31 августа. Глава Камчатского края Владимир Солодов назвал крушение воздушного судна ужасной трагедией.

Тем временем в Петропавловске-Камчатском появился стихийный мемориал в память о погибших при крушении вертолета Ми-8: жители города приносят к нему цветы и зажигают свечи. Поисково-спасательная операция официально завершена, найдены останки всех пасcажиров и членов экипажа — погибли 22 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.