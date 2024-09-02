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Гидрометцентр предупредил ряд регионов о сентябрьских заморозках

10:46
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

В некоторых субъектах по ночам будет до минус 5 градусов

Уже в начале сентября заморозки будут наблюдаться на самом юге Уральского федерального округа, а также на юге Тюменской области. Ночные температуры там будут составлять от минус 2 до минус 5 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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В Омской области ночная температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов, в Новосибирской, Оренбургской областях и Башкирии — до минус 2 градусов, в Забайкальском крае — до минус 3 градусов.

При этом циклон принесет обильные осадки в Магадан и на Камчатку, а вот Владивостоку их удастся избежать, цитирует метеоролога ТАСС.

Что касается столичного региона, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что обычно в Москве случаются заморозки в первых числах сентября — это может повториться и нынешней осенью, хотя однозначно говорить об этом пока рано.

Пока же в столичном регионе на фоне жаркой погоды сохраняется погодное предупреждение о пожарной опасности 4-го класса. Действовать предупреждение будет как минимум до 15 часов 4 сентября, следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра.

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