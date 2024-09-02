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Варшава признала своим долгом сбивать российские ракеты над Украиной

10:22
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Киев не против такого подхода

Конституционный долг Польши - защищать свое воздушное пространство. Поэтому Варшава имеет право сбивать российские ракеты и в небе над Украиной, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

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Как сказал польский министр в интервью The Financial Times, наличие членства в НАТО не перевешивает ответственность стран. По словам Сикорского, Польша может сбивать ракеты над Украиной ради защиты собственной территории – чтобы они не проникли в польское воздушное пространство. И Киев не против такого подхода.

Ранее стало известно, что Польша подняла в воздух свои истребители. Как сообщили в оперативном командовании, причиной стала активность российской авиации на Украине.

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