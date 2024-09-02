Путин: Военные сделают все, чтобы жизнь школьников из приграничья вошла в норму

Президент находится в Кызыле

Россия думает о школьниках в приграничных регионах, которые вынуждены заниматься онлайн.

Наши военные сделают все возможное, чтобы нормальная жизнь в Курской, Брянской и Белгородской областях восстановилась, заявил президент России Владимир Путин.

"Наши вооруженные силы сделают все, для того, чтобы нормальная жизнь у этих детей восстановилась. Я в этом уверен, так и будет, здесь не может быть никаких сомнений", - сказал он в ходе посещения школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

Сегодня власти Белгородской области распорядились закрыть школы и детские сады на Харьковской горе в Белгороде из-за обстрелов ВСУ. В ряде населенных пунктах Курской и Белгородской области учебный год начался дистанционно.

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