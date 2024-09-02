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Хвалившегося спортивной фигурой Павла Дурова заподозрили в обмане

11:22
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Принц Персии сдулся

Павла Дурова заметили гуляющим по центру Парижа в компании Юлии Вавиловой, которую ряд СМИ называют девушкой предпринимателя. Основателя Telegram сфотографировали журналисты французского издания Paris Match на Елисейских полях.
"Что посеешь, то и пожнешь": таролог раскрыла судьбу Павла Дурова

Миллиардер был одет в простую одежду черного цвета - штаны карго, футболку с длинным рукавом и пуховый жилет (хотя в Париже сейчас довольно жарко). Несмотря на свалившиеся на него неприятности, Дуров широко улыбался и выглядел вполне счастливым.

Однако внимательные пользователи соцсетей заметили одну нестыковку между свежими фотографиями Павла Дурова и тем, что он сам регулярно выкладывает в соцсетях. Еще недавно основатель Telegram публиковал фотографии с полуголым торсом, снятые то в пустыне, то в джунглях, то в ванне. Каждый раз подписчики восхищались великолепной спортивной фигурой Дурова: широченной грудью, накаченными руками и прессом, который, как говорят в народе, напоминает стиральную доску. За такие снимки его даже стали в шутку называть "принцем Персии".

Однако на свежих фотографиях заметно, что объем, которым так хвастался Дуров, неожиданно куда-то исчез — плечи оказались не такими уж широкими, а от бицепса и следа не осталось. Пользователи соцсетей и раньше подозревали миллиардера в излишнем увлечении Photoshop и нейросетями, улучшающими фотографии, а сейчас так и вовсе решили, что он все это время водил всех за нос или достиг такой формы не без помощи фармакологии.

"Паша *принц Персии* Дуров сдулся за пять дней во французском СИЗО", - пишет один из комментаторов в Сети.

"Дуров — это буквально мем "в соцсетях / в жизни", - шутит второй.

"На фотках убийца, а в жизни - комплекция пятиклассника", - иронизирует третий.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Ему предъявили обвинения, по которым предпринимателю может грозить до десяти лет заключения. Пока что Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать Францию.

Ранее таролог в интервью "ТВ Центру" объяснила, что проблемы Павла Дурова, скорее всего, связаны с его отношениям к детям.

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