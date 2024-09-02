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Киев предупредили о последствиях авантюры в Курской области

10:59
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Украина потеряет людские и военные ресурсы

Русская армия километр за километром выдавит ВСУ из Курской области. Украина ничего не добьется этой авантюрой - только потеряет людские и военные ресурсы. И под конец ситуация будет выглядеть намного хуже, чем до вторжения украинских войск на российскую территорию, пишет американское издание The National Interest.

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Ставка на то, что Путин "сломается" и начнет переговоры с Украиной из-за ситуации в Курской области – не более чем фантазия киевского режима. Российские военные просто продолжат постепенно освобождать занятые ВСУ территории, убежден автор.

Нападение на Курскую область никак не навредит планам Путина. Украина заняла некоторые, в основном сельские, районы - большая часть захваченной территории представляет собой пустые поля. При этом, по данным Минобороны на минувшую пятницу, за время боевых действий в приграничных районах ВС России уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков и множество другой техники.

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