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Путин рассказал о важности поддержки бойцов СВО

11:04
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Россияне помогают участникам спецоперации

Поддержка бойцов ВС России, принимающих участие в специальной военной операции, — это залог будущих побед. Такое заявление сделал в понедельник, 2 сентября, российский лидер Владимир Путин, посещая школу в Кызыле.
Путин рассказал о ходе достижения целей СВО

Президент заявил, что "такой ваш настрой внутренний, это и есть самая важная помощь и поддержка, потому что это основа, такое отношение к тому, что происходит, это основа единства российского общества, а это база для всех наших побед".

Глава государства напомнил, что в СВО участвуют и около 10 тысяч жителей Тувы — они демонстрируют блестящий пример патриотизма, "рискуя собой, своими жизнями, своим здоровьем, защищают каждого из вас и всю страну в целом".

Владимир Путин подчеркнул, что Россия защищает и жителей Донбасса, и свое будущее, не позволяя создавать у себя под боком, на Украине, враждебные для нашего государства структуры, сообщает РИА Новости.

12 августа российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской области отметил, что в российском обществе ярко продемонстрирована "поддержка армии и увеличение числа желающих присоединиться к нашим мужчинам, бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию".

Президент также подчеркивал, что в рядах бойцов специальной военной операции много талантливых людей — их таланты можно применить в том числе и на государственной службе.

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