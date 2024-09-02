Лавров заверил в открытости России к контактам с Западом

При этом Москва готова к любым сценариям

Россия открыта к контактам с западными государствами, но будет жестко реагировать на недружественные шаги. Такое заявление сделал в понедельник, 2 сентября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Москва готова к любому сценарию и не собирается встраиваться ни в какие западные схемы, если не не учитывают интересы России.

Президент России Владимир Путин также отметил, что Москва не теряет контактов со странами Запада вопреки всем попыткам нас изолировать. При этом много людей на Западе, несмотря на действия тамошних политиков, поддерживают Россию и традиционные ценности, сообщает РИА Новости.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что "мы навязываться в партнеры не собираемся", хотя "Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют".

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков пояснил, что такой диалог "не может осуществляться в режиме чтения нотаций одной страны другой стране", хотя мы "полагаем, что этот диалог крайне необходим" и готовы его начать.

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