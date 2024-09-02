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Путин посоветовал не покупать мотоцикл, а лучше накопить на машину

11:16
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Байк - небезопасный вид транспорта

Президент России Владимир Путин посоветовал школьнику не покупать мотоцикл и квадроцикл.

Это опасный вид транспорта, лучше накопить на машину, отметил он в ходе посещения школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

"А зачем тебе мотоцикл? И квадроцикл опасный, не езди на нем, переворачивается постоянно. На машину копи лучше, ладно?", - сказал глава государства (цитата по "Звезде").

Путин поинтересовался, как школьник будет копить на машину. Тот ответил, что будет собирать металлолом. Президент поддержал его инициативу.

Ранее Путин заявил, что нормальная жизнь у школьников в приграничных районах России обязательно восстановится. Наши военные делают для этого все возможное. 

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