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ВСУ атаковали Белгородскую область 80 раз за сутки

11:27
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Один человек погиб

ВСУ за минувшие сутки более 80 раз обстреляли и атаковали беспилотниками Белгородскую область. В результате погиб один мирный житель, ранены 19 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Гладков уточнил в Telegram, что за воскресенье и утро понедельника по семи муниципальным образованиям было выпущено более 70 боеприпасов. Кроме того, регион атаковали 11 беспилотников. Город Белгород и Белгородский район подверглись четырем воздушным атакам.

Повреждения за последние сутки получили свыше 180 квартир в 51 многоквартирном доме. Также повреждено 67 частных домовладений, 140 автомобилей, линии электро- и газоснабжения. В больницы Белгорода госпитализированы 9 раненых. В тяжелом состоянии пятеро пострадавших, из них двое детей.

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