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Путин рассказал о беспрецедентном наступлении ВС России

11:35
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Армия России берет под контроль территории квадратными километрами

Российские бойцы в рамках специальной военной операции ставят под свой контроль территории квадратными километрами. Такое заявление сделал в понедельник, 2 сентября, президент России Владимир Путин.

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Как отметил глава государства, провокация в Курской области является попыткой остановить наступление России в Донбасе, но сделать это не удалось — "таких темпов наступления в Донбассе давно не было".

Владимир Путин также подчеркнул, что Украина не заинтересована заканчивать боевые действия, поскольку нынешние украинские власти опасаются проиграть выборы после отмены военного положения, сообщает ТАСС.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что нападение ВСУ на Курскую область не останется безответным, причем "ответ уже происходит" и это не "разовое событие".

Между тем американское издание The National Interest отмечает, что ставка на то, что Путин "сломается" и начнет переговоры с Украиной из-за ситуации в Курской области – не более чем фантазия киевского режима. Украина ничего не добьется этой авантюрой, а лишь впустую потеряет людские и военные ресурсы.

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